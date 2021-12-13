news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
13 декабря 2021  16:52

Глава Конституционного суда: Законодательная система России стала более устойчивой 

news_top_970_100

Законодательная система в России стала более профессиональной, устойчивой и сбалансированной, заявил председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. 

«В целом я бы сказал, что законодательная система России — по практике Конституционного суда — стала устойчивой, сбалансированной и более профессиональной», — сказал Зорькин. 

Он отметил, что больший акцент в настоящее время делается на то, как применяются законы на практике. 

«Конечно, всегда есть огрехи, пища для Конституционного суда. Но больший акцент сейчас, мне кажется, надо было бы сделать на том, как применяются законы, потому что мы ведь проверяем не просто букву закона, а с учетом правоприменительной практики», — обратил внимание глава Конституционного суда. 

Тем не менее, по словам спикера, несмотря на стабилизацию налогового законодательства, в социальном законодательстве еще есть ряд трудностей, которые требуют проработки.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное