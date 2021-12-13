Глава Конституционного суда: Законодательная система России стала более устойчивой 

Законодательная система в России стала более профессиональной, устойчивой и сбалансированной, заявил председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В целом я бы сказал, что законодательная система России — по практике Конституционного суда — стала устойчивой, сбалансированной и более профессиональной», — сказал Зорькин.

Он отметил, что больший акцент в настоящее время делается на то, как применяются законы на практике.

«Конечно, всегда есть огрехи, пища для Конституционного суда. Но больший акцент сейчас, мне кажется, надо было бы сделать на том, как применяются законы, потому что мы ведь проверяем не просто букву закона, а с учетом правоприменительной практики», — обратил внимание глава Конституционного суда.

Тем не менее, по словам спикера, несмотря на стабилизацию налогового законодательства, в социальном законодательстве еще есть ряд трудностей, которые требуют проработки.