Глава Комитета РТ по охране наследия расскажет о продаже объектов за один рубль

Председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия проведет прямой эфир, посвященный продаже объектов культурного наследия за один рубль. Спикером выступит председатель комитета Иван Гущин, сообщает пресс-служба ведомства.

Прямой эфир будет организован 30 сентября на странице Комитета по охране наследия в социальной сети «ВКонтакте». Начнется он в 10 часов утра.

Речь пойдет, в частности, о том, какие объекты сейчас выставлены на продажу, каков механизм их реализации, какие обязательства будут возложены на инвестора, а также о порядке проведения реставрационных работ на объектах.

Вопросы можно оставлять заранее на странице ведомства в социальной сети.