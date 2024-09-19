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Глава Комитета РТ по охране наследия расскажет о продаже объектов за один рубль
Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия проведет прямой эфир, посвященный продаже объектов культурного наследия за один рубль. Спикером выступит председатель комитета Иван Гущин, сообщает пресс-служба ведомства.
Прямой эфир будет организован 30 сентября на странице Комитета по охране наследия в социальной сети «ВКонтакте». Начнется он в 10 часов утра.
Речь пойдет, в частности, о том, какие объекты сейчас выставлены на продажу, каков механизм их реализации, какие обязательства будут возложены на инвестора, а также о порядке проведения реставрационных работ на объектах.
Вопросы можно оставлять заранее на странице ведомства в социальной сети.
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