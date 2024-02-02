Глава Комитета по транспорту: «В Казани 62% муниципальных парковок завалены снегом»

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Сегодня 62% муниципальных парковок в столице Татарстана не очищены и завалены снегом — это происходит по вине водителей, которые бросают свои автомобили. Об этом на заседании штаба по уборке снега заявил глава Комитета по транспорту исполкома Казани Алексей Сидоров.

«Автомобилисты оставляют транспортные средства на полосе движения, что приводит к сужению проезжей части и, как следствие, к многочисленным жалобам как паркующихся, так и проезжающих по улично-дорожной сети», — отметил спикер.

По этой причине поступления от оплаты парковок в январе снизились в среднем до 600 тыс. рублей в сутки при плановом показателе в 1–1,2 млн рублей. «Я бы здесь просил уделить внимание глав районов и подрядных организаций к очистке муниципальных парковок», — поручил спикер.

По словам Сидорова, также остается актуальным вопрос очистки остановок общественного транспорта по маршрутам. В первую очередь это трамвайные остановки, где неочищенный снег и накат приводят к поломкам дверей и выбытию подвижного состава с линии.

«Все эти участки с остановками передаются в администрации районов для оперативной очистки. По состоянию на 2 февраля из 47 участков улично-дорожной сети с выделенными полосами очищено более 30 участков, работа ведется планомерно, в приоритетном порядке», — заверил Алексей Сидоров.