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Глава комитета по охране ОКН Иван Гущин выступит в прямом эфире
Завтра, 2 апреля, состоится прямой эфир, спикером которого выступит председатель республиканского комитета по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.
Гущин расскажет, что в Татарстане делается для обеспечения сохранности памятников культуры и какие объекты культурного наследия будут отреставрированы в Казани и республике в ближайшее время.
Прямой эфир проведет Центр управления регионом РТ на своей странице в социальной сети во ВКонтакте. Свои вопросы слушатели смогут оставить под трансляцией, начало которой запланировано на 10 часов утра.
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