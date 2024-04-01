Глава комитета по охране ОКН Иван Гущин выступит в прямом эфире

Завтра, 2 апреля, состоится прямой эфир, спикером которого выступит председатель республиканского комитета по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Гущин расскажет, что в Татарстане делается для обеспечения сохранности памятников культуры и какие объекты культурного наследия будут отреставрированы в Казани и республике в ближайшее время.

Прямой эфир проведет Центр управления регионом РТ на своей странице в социальной сети во ВКонтакте. Свои вопросы слушатели смогут оставить под трансляцией, начало которой запланировано на 10 часов утра.