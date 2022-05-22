Глава Комитета начальников штабов США заявил о выросшем риске конфликта между державами

Риск конфликта между великими державами в современном мире увеличивается. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Марк Милли, выступая перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте, передает агентство Associated Press.

«Мир, в который вы отправляетесь, потенциально может прийти к серьезному <…> конфликту между великими державами. И эта вероятность увеличивается, а не уменьшается», — констатировал американский генерал.

По оценке Милли, превосходство Штатов более не является неоспоримым, а другие великие державы намерены изменить глобальный порядок — в этом контексте он упомянул Россию и Китай. Среди других угроз глава Комитета начальников штабов упомянул ядерную и ракетную программы Северной Кореи, а также «нестабильность, исходящую от террористов» на Ближнем Востоке и в Африке.

Сославшись на опыт конфликта на Украине, Милли заметил, что войны будущего станут очень сложными. Они будут включать борьбу с «неуловимыми врагами» и боевые действия в городах, которые потребуют высокоточного оружия большой дальности и новых передовых технологий.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили это решение и стали вводить новые ограничительные меры против России. Вскоре был принят закон, предусматривающий наказание (до 15 лет лишения свободы) за информацию о действиях Вооруженных сил РФ, объявленную недостоверной.