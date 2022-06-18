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Ру Тат
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Путешествия и туризм
18 июня 2022  13:51

Глава Комитета Госдумы по туризму рассказал о планах развивать круизы по Волге

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Для развития речных круизов по Волге российским властям предстоит решить две проблемы. Требуется обновить флот и создать инфраструктуру рассказал глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

«После решения этих проблем мы сможем начать переориентировать туристов на речной туризм. Если со временем появятся круизные корабли от Москвы до Астрахани, которые курсируют через Казань, Самару, Волгоград, то это тоже может быть, с точки зрения турпродукта, очень интересным для наших граждан», - сообщил Тарбаев в интервью ТАСС.

Он уточнил, что по части экологического туризма в стране большой потенциал, поскольку в России много особо охраняемых природных территорий. Однако отрасль беспокоят «законодательство и непродуманность с точки зрения сохранения экологии, определенные ограничения».

#туризм #речные круизы #волга
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