Глава Комитета ГД по обороне подтвердил отсрочку от мобилизации для отцов с тремя детьми

Министерство обороны РФ уточнило критерии для предоставления отсрочки от мобилизации и добавило в число не подлежащих призыву категорий отцов с тремя детьми младше 16 лет, тогда как ранее такая привилегия распространялась только на отцов четырех и более детей.

Появившиеся ранее сообщения подтвердил председатель Комитета Государственной Думы по обороне генерал-полковник в отставке Андрей Картаполов, пишет «Парламентская газета».

«Это, по сути, жест доброй воли Министерства обороны. Он возник как ответ на запрос общества и действительно предполагает смягчение ряда требований для предоставления отсрочки от мобилизации», — заявил отставной генерал. При этом, по его словам, эти разъяснения проходят по категории документов для служебного пользования и поэтому до сих пор не были нигде официально опубликованы.

Согласно статье 18 федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» отсрочка от мобилизации предоставляется главам семейств, если у них имеется четыре ребенка или более. Поправки к нему, предполагающие расширение этого права, были недавно внесены в Госдуму.

Прежде о получении указания Генерального штаба предоставлять отсрочку отцам с тремя детьми рассказал военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко. На появление новостей о подобном указании обратил внимание и юрист Павел Чиков. Он, впрочем, усомнился в его достоверности из-за непринятия необходимых правовых актов, замечает РБК.

Россия с 24 февраля текущего года проводит специальную военную операцию на Украине. О проведении в стране частичной мобилизации Президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября. Позднее Президент РТ Рустам Минниханов заметил, что «руководителям городов и районов необходимо взять семью каждого мобилизованного из нашей республики под личный контроль».