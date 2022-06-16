Глава Коми на встрече с Миннихановым заинтересовался покупкой вертолетов КВЗ

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с главой Республики Коми Владимиром Уйбой на XXV Петербургском международном экономическом форуме. Стороны договорились развивать сотрудничество двух регионов. В частности, Уйба заинтересовался закупкой вертолетов производства Казанского вертолетного завода, сообщила «Татар-информу» пресс-секретарь Президента РТ Лилия Галимова.

Крупнейшие предприятия машиностроительной, нефтяной и нефтехимической отраслей республик заинтересованы в сотрудничестве, отметил Минниханов. «Наш межрегиональный товарооборот зафиксирован на уровне 3,5 млрд рублей. Уверен, мы сможем его нарастить и открыть новые направления совместной работы», — добавил он.

Фото: пресс-служба Президента РТ

Активно с Коми сегодня работает ПАО «Татнефть» — по итогам прошлого года компания поставила в северную республику шины на сумму более 166 млн рублей. Кроме того, официальную дилерскую сеть в Коми имеет ПАО «КАМАЗ», который по итогам I квартала текущего года поставил 81 грузовик, и АО «Альметьевский трубный завод», направившее 124 тонны труб.

Среди перспективных направлений для дальнейшего сотрудничества — поставка машиностроительной продукции Татарстана в Коми, расширение поставок инструментов, медоборудования и продукции народного потребления, а также совместные проекты предприятий Коми с АО «Судостроительная Корпорация „Ак Барс“».

Минниханов и Уйба договорились в числе прочего о проведении взаимных дней республик и подписали в завершение встречи соглашение о сотрудничестве.