Глава Коми: форум «РОСТКИ» в Казани способствует укреплению связей России и Китая

Проведение форума «РОСТКИ» в Казани будет способствовать укреплению связей России и Китая и позволит найти новые импульсы взаимодействия в разных отраслях. Об этом заявил глава Республики Коми Владимир Уйба на открытии мероприятия.

«Проведение таких форумов крайне важно для расширения сотрудничества между Россией и Китаем и регионами стран», - сказал спикер.

По словам Уйбы, торгово-экономическое сотрудничество Китая и Коми осуществляется преимущественно в части экспортных поставок. В частности, регион поставляет в Китай древесину и изделия из нее, древесный уголь, бумагу и картон. В последние годы значительно увеличился экспорт лесопродукции.

«Китай является нашим крупнейшим торговым партнером не только в лесопромышленной отрасли, мы отрабатываем другие направления - поставка угля, разработку минеральных ископаемых», - сообщил спикер.

Глава Коми подчеркнул, что регион заинтересован во взаимодействии и расширении сотрудничества с Китаем.