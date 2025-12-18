Глава Князевского сельского поселения рассказал о ремонте дорог в Тукаевском районе

В 2025 году в Тукаевском муниципальном районе Татарстана проделана большая работа по реализации национальных проектов. На ремонт дорог было выделено более миллиарда рублей, сообщил сегодня «Татар-информу» глава Князевского сельского поселения Тукаевского муниципального района Татарстана Ильназ Вилданов на XХ съезде Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» в Казани.

«Выполнены программы по ремонту дорог, которые не ремонтировались 30 лет. В моем сельском поселении в этом году максимально все дороги отремонтированы. Многое сделано по модернизации общественных пространств, благоустроены парки и скверы», – сказал он.

Он также отметил важность сохранения в Татарстане двухуровневой системы местного самоуправления.

«Не зря Раис Татарстана Рустам Минниханов отстоял двухуровневую систему. Я общался с коллегами из других регионов России, где есть трудности и проблемы, даже в общении с населением. Рустам Нургалиевич сказал, что мы – связующее звено между населением и Правительством, помогаем решать насущные проблемы людей», – заметил Вилданов.

Люди приходят к главам поселений с разными проблемами. К примеру, жалуются на конфликты с соседями, плохие дороги. И все проблемные вопросы удается решить в кротчайшие сроки, отметил собеседник «Татар-информа». Кроме того, в районе особое внимание оказывается поддержке и помощи семьям участников СВО.