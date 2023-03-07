Глава китайского МИД: Отношения Пекина и Москвы выступают залогом стабильности в мире

Отношения Китая и России выступают залогом глобального стратегического баланса и стабильности. Об этом на ежегодной пресс-конференции на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей заявил китайский министр иностранных дел Цинь Ган, передает ТАСС.

«Китай и Россия вместе продвигают многополярность и демократизацию международных отношений, а также обеспечивают глобальный стратегический баланс и стабильность», – подчеркнул министр.

Он отметил, что под руководством председателя КНР Си Цзиньпина и российского Президента Владимира Путина отношения двух стран продолжат подниматься на новые высоты.

«Лидеры наших стран поддерживают тесные контакты, общение глав двух государств выступает компасом российско-китайских отношений», – сказал Цинь Ган.

По его словам, российско-китайские отношения должны укрепляться на фоне растущей нестабильности в мире.