Глава КДК РФС: «Рубин» нарушил регламент, не предоставив поле для тренировок «Пари НН»

Фото: rubin-kazan.ru

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в беседе с «Матч ТВ» сообщил, что «Рубин» нарушил регламент чемпионата, не предоставив поле с необходимым оборудованием для тренировок.

«Рубин» не предоставил клубу‑гостю футбольное поле с необходимым оборудованием для тренировки – нарушение дисциплинарного регламента по необеспечению условий проведения матча. Футболист «Нижнего Новгорода» Медведев, уходя в подтрибунное помещение, сломал матчевый атрибут ударом ноги – тумбу под мяч», – сказал Григорьянц.

Напомним, «Пари НН» уведомил «Рубин» заранее о намерении провести предыгровую тренировку за день до матча на натуральном покрытии.

Казанский клуб в ответном письме нижегородцам заявил, что не имеет возможности предоставить поле из-за ненадлежащего состояния газона на клубной базе.