Глава КДК РФС Григорьянц сообщил, что орган рассмотрит неспортивное поведение Даку

Фото: rubin-kazan.ru

Главка Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что орган рассмотрит неспортивное поведение форварда «Рубина» Мирлинда Даку после удаления в игре со «Спартаком» (2:1).

«Рассмотрим неспортивное поведение нападающего "Рубина" Даку, который ударил по штативу оператора основного вещателя при покидании футбольного поля после удаления», – передает заявление КДК РФС «Матч ТВ».

Напомним, в игре с «красно-белыми» Даку боролся за мяч с защитником соперника Алексисом Дуарте. После остановки игры албанец взял мяч в руки и бросил его на поле, а Дуарте уронил Мирлинда на газон. После этого оба футболиста получили по желтой карточке. Даку эмоционально отреагировал на удаление и ударил по штативу, уходя с поля.

В данный момент «Рубин» идет на восьмом месте в таблице РПЛ с 29 очками. В следующем матче команда Рашида Рахимова встретится с «Уралом» в рамках Кубка России. Игра состоится 12 марта в 16:00 по мск.