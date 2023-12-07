Глава Казначейства Артюхин: «Вопросов к Татарстану по расходованию денег на спорт нет»

Представители казначейств субъектов РФ собрались сегодня в Казани, чтобы обсудить финансирование госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта»

Фото: rais.tatarstan.ru

За последнее 10-летие в Татарстане построили более 100 крупных спортобъектов

Гостей форума поприветствовал Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он рассказал о достижениях республики в развитии спорта и поздравил сотрудников ведомства с грядущим 100-летним юбилеем казначейства в России.

«В Татарстане выстроена слаженная работа республиканских и федеральных надзорных органов. С 2005 года действует Межведомственный координационный совет по вопросам государственного финансового контроля. На сегодня казначейство – это четкая система, которая пронизывает всю страну от центров до самых маленьких поселений. Она важна для обеспечения финансовой устойчивости и роста благополучия нашего населения», – начал свою речь Минниханов.

Ключевым показателем реализации программы «Развитие физической культуры и спорта» он назвал количество жителей, которые регулярно ими занимаются. В Татарстане на сегодняшний день этот показатель равен 60,9%, к концу года планируется достичь 61,2%. Этому способствует появление новых спортивных объектов, добавил Раис РТ.

«Развитие физической культуры и спорта – один из приоритетов государственной политики в Татарстане. За последние 10 лет в регионе было построено более 100 крупных спортивных объектов, среди которых стадион “Ак Барс Арена”, Дворец водных видов спорта и многие другие. А также с 2013 года в республике реализуется программа по строительству уличных спортивных площадок. Уже создано свыше тысячи таких объектов», – сообщил Минниханов.

Рустам Минниханов рассказал о достижениях республики в развитии спорта и поздравил сотрудников ведомства с грядущим 100-летним юбилеем казначейства в России Фото: rais.tatarstan.ru

Он напомнил, что в 2024 году в Татарстане будут проведены два крупных международных спортивных мероприятия – «Игры будущего» и Игры стран БРИКС.

«Казань – флагман развития спорта в России»

В заседании принял участие министр спорта России Олег Матыцин, который заявил, что Казань и Татарстан задают стандарты организации спортивных событий, именно поэтому именно нашему региону было доверено провести в будущем году крупные мероприятия.

«Казань – флагман развития спорта в России. Те стандарты по инфраструктуре, управлению объектами, созданию площадок для взаимодействия с международными федерациями объясняют, почему именно здесь пройдут “Игры будущего” и Игры БРИКС. Уверен, они будут успешными», – заявил позже министр журналистам.

При этом он выделил роль казначейства как надзорного органа, который помогает делать работу по популяризации спорта в стране более эффективной.

Олег Матыцин заявил, что Казань и Татарстан задают стандарты организации спортивных событий Фото: rais.tatarstan.ru

«Надеюсь на конструктивный диалог сегодня. Уверен, мы найдем решения, которые помогут нам повысить эффективность нашей работы», – добавил Матыцин.

«Мы приехали сюда, потому что в Татарстане у нас нет оснований для беспокойства»

Казань не случайно была выбрана местом проведения заседания Федерального казначейства, сообщил руководитель ведомства Роман Артюхин журналистам.

«Мы приехали именно сюда, потому что здесь у нас нет поводов для беспокойства. У нас нет здесь вопросов к региону. В Татарстане очень крепкая система организации государственной власти с точки зрения реализации всех поставленных задач», – сказал он.

В Казани собрались представители казначейства из всех регионов России. Здесь они обсудят в том числе и проблемные вопросы.

Роман артюхин: «В Татарстане очень крепкая система организации государственной власти с точки зрения реализации всех поставленных задач», Фото: rais.tatarstan.ru

По словам Артюхина, сегодня на заседании были впервые озвучена сумма финансовых нарушений по программе «Развитие физической культуры и спорта» по всей стране, она составила почти 10 млрд рублей. В Москве разработают рекомендации по их устранению, чтобы все средства были реализованы согласно плану.

«Этой цифры не стоит бояться»

Артюхин сообщил, что сумма нарушений в 10 млрд не должна вызывать беспокойства. Это цифра по всей России, по всем пунктам будут выработаны решения, чтобы все цели были достигнуты.

«Ситуация нормальная. Мы все четко разложили. Где-то не соблюдены сроки, оплачены работы, не соответствующие заявленному качеству. Мы последовательно, аккуратно, но настойчиво добиваемся от подрядчиков, чтобы цели были достигнуты. Мы видим, что есть недостатки, они все должны быть устранены, держим этот вопрос на контроле. Объявленная сегодня цифра обязательно будет исправлена», – сообщил глава казначейства.

Эли Исаев: «В первую очередь мы, как орган государственного контроля, должны подсвечивать недостатки, чтобы управленческие решения быстро принимались» Фото: rais.tatarstan.ru

При этом в Казани цели за 2021 и 2022 годы были достигнуты, в этом году нарушений тоже не было выявлено, добавил в беседе с журналистами заместитель руководителя Федерального казначейства Эли Исаев.

«В первую очередь мы, как орган государственного контроля, должны подсвечивать недостатки, чтобы управленческие решения быстро принимались. Что касается сегодняшних нарушений, то они связан с финансовой помощью, направленной субъектам России для строительства спортивных объектов. Нельзя воспринимать эту цифру в почти 10 млрд как церковные украденные деньги, ни в коем случае. Мы просто как надзорный орган показываем в том числе министру спорта России эти моменты, чтобы он на совещаниях с главами субъектов обратили внимание на необходимость разработки мер для устранения нарушений», – пояснил Исаев.

Для всех нарушений будут разработаны меры для их устранения. Более того, реализация программы еще не закончена, ее итоги подведут в следующем году.