Глава казанской УК «Экопарк Дубрава» пойдет под суд за хищение более 6,5 млн рублей

В Татарстане перед судом предстанет 35-летний руководитель УК «Экопарк Дубрава» и «Экопарк Сервис», сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следствия, с 2015 по 2021 год мужчина за счет вверенных средств купил цифровую и бытовую технику на 900 тысяч рублей. Кроме того, он заключил с организацией сделку на оказание услуг вахтеров и завысил цену договора на сумму, превышающую 1,5 млн рублей, а деньги присвоил.

В обозначенный выше период мужчина продал принадлежащий организации трактор «Беларус» за 650 тысяч рублей, а в документах, предоставленных в бухгалтерию, указал сумму в 105 тысяч. Разницу татарстанец присвоил.

В 2021 году под предлогом оплаты услуг ремонта многоквартирных домов фигурант присвоил еще 1,3 млн рублей. Более того, он арендовал себе квартиру в Казани за счет средств компании, причинив ущерб в размере 672 тысяч рублей.

По оценке следствия, всего обвиняемый похитил порядка 6,5 миллиона рублей. Дело о присвоении и растрате передано на рассмотрение в Приволжский районный суд Казани.