Глава казанского «Метроэлектротранса» поделился планами ведомства на 2026 год

Прокладка излучающего кабеля вдоль линии метро, модернизация турникетов с внедрением технологии QR-кодов и замена турникетов в одном из вестибюлей станции метро «Площадь Тукая» – такими планами на 2026 год поделился глава казанского «Метроэлектротранса» Айдар Абдулхаков на деловом понедельнике.

По его словам, прокладка кабеля вдоль всей линии метро обеспечит стабильную мобильную связь и доступ в интернет. А внедрение технологии QR-кодов позволит отказаться от использования жетонов в метро.

«Это не дань моде. У нас в год туристы на семь млн рублей жетонов увозят из города, поэтому мы откажемся от жетонов», – прокомментировал мэр Казани Ильсур Метшин.

Замена турникетов в одном из вестибюлей станции метро «Площадь Тукая» позволит увеличить его пропускную способность. По словам Абдулхакова, общий объем вложений по этим трем проектам превысит 200 млн рублей.