Глава Карелии рассказал Путину о развитии региона в условиях санкций

Санкционное давление стран Запада на Россию открыло новые возможности для развития Карелии в различных направлениях, заявил глава республики Артур Парфенчиков на встрече с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Беспрецедентное санкционное давление на нашу страну открыло новые возможности по развитию собственного производства. Например, у такого крупного предприятия Карелии, как литейный завод «Петрозаводскмаш», в новых условиях значительно увеличился объем заказов», – рассказал губернатор.

Он также обратил внимание на то, что в республике активно развиваются государственные сельскохозяйственные предприятия, три из которых сейчас разрабатывают ПСД на строительство новых молочных ферм для увеличения производства молочной продукции. Также на Карелию сейчас приходится 70% всей российской форели, регион входит в топ-3 по объему рыбоводства.

«Получили поддержку Минсельхоза на этом направлении. Внедряем новые экологически чистые технологии рыбоводства и переработки рыбы. Начали первые проекты в Арктике, в Белом море», – добавил Парфенчиков.

Глава региона также рассказал о развитии аграрного сектора по выращиванию садовой ягоды, урожай которой в прошлом году составил более 4 тонн плодов. Кроме того, Карелия реализует пилотный проект по внедрению модели интенсивного использования и воспроизводства лесов.

«Практически на 50% даже до внедрения соответствующих ограничений мы экономическими мерами данный вывоз сократили и на 30% увеличили переработку древесины в республике», – доложил он российскому лидеру.

Парфенчиков напомнил, что по результатом различных рейтингов Карелия регулярно признается одним из лучших регионов страны для путешествий. Только в прошлом году число зарегистрированных туристов и экскурсантов составило 957 тысяч человек и выросло на 14% по сравнению с 2020 годом.

Парфенчиков отметил, что особое внимание в регионе уделяют развитию жилищного строительства, на сегодняшний день в республике не приостановлено ни одной стройки.

«По итогам прошлого, 2021-го, года в Карелии введено 324 тысячи квадратных метров жилой площади, показатель [национального] проекта «Жилье» перевыполнен почти на 30%. Таких показателей в республике не было с середины 1980-х годов», – подчеркнул он.