Глава Камско-Устьинского района доставил стройматериалы в подшефный Лисичанск

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Глава Камско-Устьинского района РТ Наиль Вазыхов посетил Лисичанск с гуманитарной миссией, доставив строительные материалы для восстановления инфраструктуры города. В ходе визита Вазыхов отметил масштабы разрушений, заявив, что подобная помощь — важный вклад в восстановление Лисичанска.

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Для нужд Лисичанска были привезены материалы от предприятий района, среди которых гипсокартон и пазогребневые плиты. Эта продукция была предоставлена в рамках гуманитарной помощи от татарстанских бизнесменов и жителей. Вазыхов подчеркнул, что это лишь часть усилий, необходимых для возвращения города к нормальной жизни, однако выразил надежду на скорое восстановление всех городов региона.

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Визит состоялся накануне празднования Дня Конституции Татарстана, и, по словам Вазыхова, символизировал единение жителей республики с теми, кто нуждается в помощи и поддержке.