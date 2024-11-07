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Глава Камско-Устьинского района доставил стройматериалы в подшефный Лисичанск
Глава Камско-Устьинского района РТ Наиль Вазыхов посетил Лисичанск с гуманитарной миссией, доставив строительные материалы для восстановления инфраструктуры города. В ходе визита Вазыхов отметил масштабы разрушений, заявив, что подобная помощь — важный вклад в восстановление Лисичанска.
Для нужд Лисичанска были привезены материалы от предприятий района, среди которых гипсокартон и пазогребневые плиты. Эта продукция была предоставлена в рамках гуманитарной помощи от татарстанских бизнесменов и жителей. Вазыхов подчеркнул, что это лишь часть усилий, необходимых для возвращения города к нормальной жизни, однако выразил надежду на скорое восстановление всех городов региона.
Визит состоялся накануне празднования Дня Конституции Татарстана, и, по словам Вазыхова, символизировал единение жителей республики с теми, кто нуждается в помощи и поддержке.
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