Происшествия 20 января 2026 12:20

Глава Камчатки обратился к правительству за помощью в борьбе с аномальным снегопадом

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов обратился в правительство России за поддержкой. Он сделал это после ночного объезда дорог в Петропавловске‑Камчатском, где оценил работу служб и последствия аномальных снегопадов.

«Заручился поддержкой полномочного представителя Президента Юрия Трутнева по выделению такой техники Камчатке. В первую очередь это высокопроизводительные шнекороторы, а также необходимая техника для эвакуации больных и работы скорой помощи в условиях невозможности доступа к подъездам», – написал губернатор в своем Telegram-канале.

Глава Камчатки также попросил помощи в ремонте дорог летом, так как после сильных осадков покрытие будет разрушено.

В январе 2026 года на Камчатке выпали самые сильные снегопады за 30 лет. В Петропавловске‑Камчатском сугробы достигают 1,3 метра. С 15 января в городе действует режим чрезвычайной ситуации. В этот день были зафиксированы два смертельных случая из‑за схода снега.

Видео: МЧС России

#Камчатка #снегопад
