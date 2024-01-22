Глава Калмыкии: Во многом мы опираемся на пример Татарстана

Глава Калмыкии Бату Хасиков

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня обсудил с главой Калмыкии Бату Хасиковым вопросы межрегионального взаимодействия и развития связей по направлениям. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В частности, в Калмыкии изучают опыт Татарстана в таких вопросах, как создание условия для инвесторов, развитие внутреннего туризма, развитие общественных пространств и так далее.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

После завершения беседы с Рустамом Миннихановым Бату Хасиков заявил, что всегда с радостью посещает Татарстан и Казань. По его словам, сейчас взаимодействие двух республик осуществляется по многим направлениям.

Одним из важных моментов глава Калмыкии назвал создание благоприятного инвестиционного климата. «У Республики Татарстан можно многому поучиться. Нам многое удалось сделать — если в 2019 году в республике было порядка 8 тыс. предпринимателей, то на сегодня уже более 16 тыс. Во многом мы опирались на пример Татарстана. Мое личное общение с Рустамом Миннихановым также сыграло важную роль», — заметил он.

Еще одним значимым направлением Хасиков счел развитие внутреннего туризма. «Татарстан славится успехами в этом вопросе. И мы многое переняли, увеличив турпоток в регион в семь раз», — пояснил глава Калмыкии, уточнив, что речь идет о развитии инфраструктуры, о качестве предоставляемых туристических услуг.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Калмыкия воспринимается как аграрный регион. Хотя в советское время регион имел статус аграрно-индустриального. Мы ставим задачу — восстановить этот статус. Мы можем быть высокотехнологичными. Для Калмыкии это направление — одна из быстрых точек роста, и здесь снова много примеров в Татарстане. Мы пользуемся возможностью отправлять сюда своих сотрудников. Это колоссальнейший опыт», — подчеркнул Хасиков.

Отдельно он оценил перемены в архитектуре и благоустройстве Казани. Представители южного региона перенимают опыт столицы Татарстана по организации общественных пространств и общественного транспорта. «Мы стараемся взаимодействовать комплексно и уже ощущаем результаты. Наше сотрудничество имеет высокую эффективность, и Калмыкия этому очень рада. Намерены укреплять это сотрудничество», — заключил Бату Хасиков.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на встрече Раиса Татарстана Рустама Минниханова и главы Марий Эл Юрия Зайцева было принято решение подписать соглашение о сотрудничестве между регионами.