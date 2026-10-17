Глава Калининградской области заявил о надежности энергоснабжения региона
Энергоснабжение Калининградской области не зависит от возможного вывода из эксплуатации резервного газопровода, проходящего через страны Балтии. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Алексей Беспрозванных, комментируя заявления эстонских властей.
Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил о намерении инициировать вывод газопровода из эксплуатации. Для этого он планирует провести переговоры с Латвией, а в случае неудачи – запретить транзит на основании национальных санкций Эстонии. Россия использует трубопровод как резервный маршрут для снабжения Калининградской области в рамках действующего договора.
«Наш регион способен самостоятельно обеспечивать энергетическую устойчивость и надежность энергоснабжения. Что касается газоснабжения, созданная инфраструктура, включая мощности по хранению и регазификации, позволяет полностью обеспечивать все необходимые потребности. В этой связи заявление эстонских властей по резервному газопроводу не влияет на поставки газа в Калининградскую область», – заявил Беспрозванных.
Губернатор также подчеркнул, что энергетическая безопасность региона обеспечена благодаря своевременным решениям Президента России и федерального правительства.