Глава из клана строителей и креатура Фардиева: два района Татарстана ждет смена власти

Череда кадровых перестановок ожидается в субботу в корпусе глав администраций Татарстана. Как стало известно ИА «Татар-информ», утром досрочно сложит полномочия глава Апастовского района Равиль Хисамутдинов, который уже в обед возглавит Высокогорский район. А власть в Апастово тем временем перейдет совсем неожиданной персоне.

Причиной кадровой перестановки стал уход в Госдуму РФ главы Высокогорского района Рустама Калимуллина

Фото: president.tatarstan.ru

Мандат от Президента

Причиной кадровой перестановки стал уход в Госдуму РФ главы Высокогорского района Рустама Калимуллина. В нижнюю палату парламента он попал по спискам партии «Единая Россия». В должности главы Высокогорского района Рустам Калимуллин проработал 11 лет. До этого он руководил Тюлячинским и Мамадышским районами, поэтому в соседствующий со столицей Татарстана район пришел уже зрелым управленцем.

Вообще Высокогорский район является особым в республике по многим причинам. Во-первых, это одно из направлений стратегического развития Казани, поэтому любая ошибка в планировании может привести к репутационным потерям для власти. Ведь казанцу, купившему квартиру в пригороде, сложно объяснить, почему здесь нет школы для его ребенка, поликлиники для пожилых родителей и почему по пути на работу приходится стоять в пробках. Мало кто из татарстанцев в таких случаях предъявляет претензии к застройщику или главе района. Большинство людей винят в управленческих просчетах власти. И какое оправдание может придумать глава района перед Президентом РТ Рустамом Миннихановым, который сам когда-то возглавлял Высокогорский район и знает все его болевые точки?

Высокогорский район – один из лидеров в республике по строительству жилья Фото: president.tatarstan.ru

Справедливости ради стоит отметить, что Рустаму Калимуллину краснеть перед Президентом РТ не пришлось. Например, по итогам 2020-го «ковидного» года объем валовой продукции, работ и услуг в районе составил более 20 млрд рублей с ростом на 16%. Причем прирост показали как сельское хозяйство, так и промышленность. Крупными плательщиками в бюджет района являются филиалы «Татспиртпрома» – Усадский спиртзавод и Ликеро-водочный завод, кирпичный завод «Винербергер Куркачи» и производитель поликарбонатных листов «СафПласт».

Высокогорский район – один из лидеров в республике по строительству жилья: в прошедшем году здесь ввели в эксплуатацию 127 тыс. квадратных метров. Район активно работает по президентской программе «Наш двор»: из 117 дворовых территорий только в 2020 году привели в порядок уже 18 дворов. Возможно, высокие показатели района и стали одной из причин, по которой Минниханов передал Калимуллину свой думский мандат. Изначально по партийному списку глава Высокогорского района в Госдуму РФ не проходил.

Строительство карьеры

Как стало известно ИА «Татар-информ», сессию в Высокогорском районе проведет Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Однако его рабочий день сегодня начнется в Апастовском районе, где глава администрации Равиль Хисамутдинов досрочно сложит свои полномочия.

Для Равиля Хисамутдинова переезд в Высокогорский район является карьерным ростом Фото: president.tatarstan.ru

Для Хисамутдинова переезд в Высокогорский район является карьерным ростом. Здесь другой масштаб – достаточно сказать, что бюджет Высокогорского района вдвое больше, чем Апастовского, – 1,2 млрд рублей, да и возможности для дальнейшего продвижения по службе. Не раз бывало, что главы «президентского» района уходили на высокие должности в Казань.

Что известно о Хисамутдинове? Он родом из Буинского района. В 1999 году окончил Казанский филиал юридического института МВД РФ по специальности «юриспруденция», но в силовых структурах не работал. На госслужбу он пришел в 2002 году главным специалистом по мобилизационной и специальной работе орготдела администрации Буинского района. В 2005 году он несколько месяцев проработал директором филиала страховой компании «Ак Барс Мед» и вновь вернулся в администрацию района, но уже руководителем аппарата главы. С 2006 по 2008 год Хисамутдинов возглавлял аппарат Буинского райсовета, потом работал первым заместителем главы.

В 2013-2014 годах Хисамутдинов руководил исполкомом Менделеевского района, а затем 3 года возглавлял Апастовский исполком. В 2017-2019 годах он занимал должность заместителя руководителя Главного инвестиционно-строительного управления РТ (ГИСУ РТ), после чего вернулся в Апастовский район уже главой муниципалитета.

Марат Айзатуллин в прошлом году занял должность министра строительства и ЖКХ РТ. Возможно, настала очередь и карьерного роста Хисамутдинова Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Формально от руководителя исполкома района до главы один шаг по карьерной лестнице, но фактически – целая пропасть. Главы администраций – это иной статус. По мнению источников ИА «Татар-информ», преодолеть эту ступеньку в карьере Хисамутдинову помог Марат Айзатуллин, который в то время возглавлял ГИСУ РТ. Здесь нужно пояснить, что ГИСУ РТ – оператор государственных программ Татарстана по строительству и реконструкции социальных объектов и жилых домов. Управление контролирует ход строительства и ведет финансовые расчеты с подрядчиками. Объем денежных средств, которыми оперирует ГИСУ, сопоставим с бюджетами крупных корпораций. И степень влияния у Марата Айзатуллина уже в те годы была сопоставима с министерской. Он возглавил ГИСУ РТ в 2013 году, когда министром строительства Татарстана являлся Ирек Файзуллин. Сейчас он ушел на повышение в Минстрой РФ, сам Марат Айзатуллин занял должность министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана. Возможно, настала очередь и карьерного роста Равиля Хисамутдинова.

Энергичный старт эффективного управленца

Кому достанется Апастовский район после отставки главы? Источники ИА «Татар-информ» сообщают, что власть в районе с большой долей вероятности перейдет к руководителю буинского филиала «Сетевой компании» Айрату Зиганшину.

Власть в районе с большой долей вероятности перейдет к руководителю буинского филиала «Сетевой компании» Айрату Зиганшину Фото: tatarstan.ru

Буинские электрические сети обслуживают 8 районов республики: Апастовский, Буинский, Верхнеуслонский, Дрожжановский, Зеленодольский, Кайбицкий, Камско-Устьинский и Тетюшский. То есть сейчас Зиганшин управляет не менее большим и сложным хозяйством.

В прошлом году под руководством главы Буинских электросетей в Верхнеуслонском районе был реализован крупный инвестпроект по строительству подстанции напряжением 110 кВ. На ее запуск были приглашены Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и руководитель «Сетевой компании» Ильшат Фардиев. Ранее Буинские электросети ввели 18-километровую двухцепную энерголинию Свияжск—Иннополис и Исаково — Иннополис и установили интеллектуальные системы учета электроэнергии.

Иными словами, Айрат Зиганшин зарекомендовал себя в качестве эффективного управленца. Кроме того, он близок к генеральному директору «Сетевой компании» Ильшату Фардиеву. Они даже совместно написали научную статью «Производство работ под напряжением в электрических сетях», которую опубликовал один из профильных журналов России. Возможно политический вес Фардиева стал одной из причин назначения Зиганшина. Сочетание навыков эффективного управления и покровительства влиятельных лиц может дать молодому руководителю траекторию быстрого карьерного взлета.

Зиганшин зарекомендовал себя в качестве эффективного управленца. Кроме того, он близок к генеральному директору «Сетевой компании» Ильшату Фардиеву (справа) Фото: prav.tatarstan.ru

В биографии Айрата Зиганшина есть одна интересная деталь. Он потомственный энергетик. Зиганшин-старший долгие годы возглавлял Апастовский РЭС и является близким другом отца руководителя одного из силовых ведомств Татарстана. Однако, как утверждают наши источники, «золотой молодежью» назвать Зиганшина было нельзя – он зарекомендовал себя как высокоэффективный менеджер. Его отличает очень высокий уровень самоорганизации и умение быстро и эффективно налаживать процессы. По некоторым данным, кандидатура Айрата Зиганшина относительно недавно рассматривалась как один из вариантов при назначении на высокую должность в энергетической системе Татарстана.

Стоит отметить, что Зиганшину достался непростой район. В рейтинге социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов Татарстана за январь — июль 2021 года Апастовский район занимает 34-ю позицию из 43. Он не может похвастаться высокими показателями экономического развития, общественными пространствами и привлекательным инвестклиматом. Все эти вопросы придется решать молодому, энергичному руководителю.