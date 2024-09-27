Глава ИВФ РТ: Раис Татарстана назвал приоритеты научно-технологического развития

Дамир Галиев

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Директор Инвестиционно-венчурного фонда РТ Дамир Галиев прокомментировал послание Раиса Татарстана Рустама Минниханова Государственному Совету республики на 2025 год, оглашенное сегодня.

«Рустам Минниханов подчеркнул сегодня ключевые приоритеты в области научно-технологического развития региона, а также важность подготовки высококвалифицированных кадров и создания условий для успешного роста малого и среднего бизнеса. Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан активно работает над этими инициативами. Мы развиваем программы, направленные на содействие технологическому предпринимательству и стартапам», — заметил он.

«Нашу финансовую поддержку получают как предприниматели на ранних этапах реализации их проектов, так и зрелые компании. Внимание уделяем конкурсу „Инновация“, который стимулирует предпринимателей и стартапы предлагать передовые решения в ключевых направлениях, способствует выявлению лучших проектов и их дальнейшей реализации», — пояснил Галиев.

«Сегодня важна активная работа с университетами. Мы также поддерживаем инициативы молодых предпринимателей в рамках Платформы университетского технологического предпринимательства, через университетскую стартап-студию и венчурный фонд „Лобачевский“. Эти инструменты нацелены на развитие проектов студентов и молодых ученых, обеспечивая их необходимыми ресурсами для перехода от идеи к созданию и масштабированию продукта. Все это помогает привлекать талантливых специалистов в науку и бизнес, ускоряя процесс коммерциализации новых разработок. Также, это способствует реализации национального проекта „Наука и университеты“», — добавил глава ИВФ РТ.

«В рамках межведомственного взаимодействия мы на постоянном контакте с Академией наук Татарстана, Минпромом РТ и Минэкономики РТ, с которыми в том числе ведем активную работу и по развитию промышленных парков в муниципальных районах республики. Наши совместные меры направлены на поддержку национального проекта „Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы“, что способствует росту и развитию бизнеса в Татарстане», — подчеркнул он.

«Отдельно отмечу совместную работу с федеральным Фондом развития промышленности. Здесь мы предоставляем льготное софинансирование проектам, что позволяет предприятиям снизить зависимость от импортных решений и повысить свою конкурентоспособность. Малый и средний бизнес в нынешних условиях получает от нас средства на развитие своих производств на выгодных условиях — от 3 до 5% годовых. Это особенно актуально для тех предприятий, которые стремятся модернизировать оборудование или внедрить новые технологии. Мы также оказываем и консультационную поддержку по программам ФРП, помогая предприятиям ориентироваться в возможностях получения государственной помощи и воспользоваться всеми доступными мерами поддержки», — заключил Дамир Галиев.

Национальные проекты в их нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2025 году стартуют обновленные нацпроекты.