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Ру Тат
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Экономика
4 октября 2022  16:30

Взамен ушедшим брендам: В Ивановской области будут производить 75% всего трикотажа России

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Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский на встрече с Президентом России Владимиром Путиным доложил о том, что в регионе теперь сосредоточено 75% всего производства трикотажа в стране. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Сейчас уходят западные бренды одежды, на их место стремятся талантливые предприниматели из разных регионов, создают качественный дизайн, им нужна ткань и нужны гарантированные поставки отечественной ткани. Теперь ткани стало больше», — отметил Воскресенский. 

Он также сообщил, что по соседству уже строится еще одна фабрика трикотажного полотна. По словам главы региона, это говорит о том, что инвесторы видят  открывающиеся в России возможности, верят в страну и реализуют здесь свои проекты, тем самым наращивают производственную базу страны. 

#Владимир Путин
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