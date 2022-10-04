Взамен ушедшим брендам: В Ивановской области будут производить 75% всего трикотажа России

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский на встрече с Президентом России Владимиром Путиным доложил о том, что в регионе теперь сосредоточено 75% всего производства трикотажа в стране. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Сейчас уходят западные бренды одежды, на их место стремятся талантливые предприниматели из разных регионов, создают качественный дизайн, им нужна ткань и нужны гарантированные поставки отечественной ткани. Теперь ткани стало больше», — отметил Воскресенский.

Он также сообщил, что по соседству уже строится еще одна фабрика трикотажного полотна. По словам главы региона, это говорит о том, что инвесторы видят открывающиеся в России возможности, верят в страну и реализуют здесь свои проекты, тем самым наращивают производственную базу страны.