Глава исполкома Менделеевска: «Мой прадед обеспечивал бойцов горячей пищей»

Руководитель исполкома Менделеевского района Татарстана Роберт Искандаров принял участие в акции «Мой герой — моя семья» и рассказал о судьбе своего прадеда Ислама Искандарова.

«Наверное, нет ни одной семьи в нашей стране, которую бы обошла война стороной. Не стала исключением и моя семья», — отметил глава исполкома.

Ислам Искандаров родился в 1918 году, ушел на войну в 1942-м. Попал в 193-ю стрелковую дивизию (второго формирования — прим. Т-и), в 384-й артиллерийский полк. Боевой путь дивизии был таким: Сталинградская битва (1942), Курская битва (1943), операция «Багратион» (1944), а также форсирование реки Одер в ходе Берлинской операции (1945), где Искандаров-прадед был ранен, а затем награжден медалью.

«Мой прадед под непрерывным огнем готовил пищу два раза в день и доставлял на западный берег Одера, обеспечивая личный состав горячей пищей», — заметил Искандаров-правнук.

Ислам Искандаров был награжден медалями «За отвагу» и «За взятие Кенигсберга». Но самой главной ценностью для него стало рождение шестерых детей.

«Прадед дошел до Берлина! Помню! Горжусь!» — написал правнук.

В Татарстане запустили онлайн-флешмоб, приуроченный к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, где жители республики делятся историями военных лет о героях своих семей. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ. Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку».

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам, участникам Великой Отечественной войны (как фронтовикам, так и труженикам тыла). Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.