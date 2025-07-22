Глава исполкома Лениногорского района высказался о следственных действиях с его участием

Глава исполкома Лениногорского района Марат Гирфанов прокомментировал уголовное дело, по которому он проходит подозреваемым.

По его словам, силовики проверяют соответствие законодательству процедуры выкупа в муниципальную собственность помещения детского сада во времена, когда он еще работал в исполкоме Альметьевского района. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Уверен, что следственные органы разберутся во всех аспектах дела и примут верное решение. Люди работают профессиональные, чтобы во всем разобраться», — отметил Гирфанов.

По его словам, в эти дни у него много оперативных задач и работа не останавливается. Сейчас в районе выполняются большие строительные и дорожные работы, идет подготовка к отопительному сезону.