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Глава исполкома Елабужского района Роман Исланов покинул пост
Руководитель исполнительного комитета Елабужского района Роман Исланов покинул пост, который он занимал с 1 марта этого года. Таким образом на этой должности Исланов пробыл не более шести месяцев.
Обязанности руководителя исполкома на данный момент исполняет Эльмира Ахмадеева.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе района, увольнение по собственному желанию произошло две недели назад.
Роман Исланов в настоящий момент занимает должность помощника главы Елабужского района. Он курирует вопросы по взаимодействию с религиозными общественными организациями, а также с сельскими поселениями.
В 2015-м Роман Исланов уже возглавлял исполком Елабужского района. Через три года, в 2018-м, стал руководителем исполкома Рыбно-Слободского района. В этом году вновь вернулся на работу в исполком Елабужского района РТ.
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