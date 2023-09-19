Глава исполкома Елабужского района Роман Исланов покинул пост

Фото: пресс-служба Елабужского района РТ

Руководитель исполнительного комитета Елабужского района Роман Исланов покинул пост, который он занимал с 1 марта этого года. Таким образом на этой должности Исланов пробыл не более шести месяцев.

Обязанности руководителя исполкома на данный момент исполняет Эльмира Ахмадеева.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе района, увольнение по собственному желанию произошло две недели назад.

Роман Исланов в настоящий момент занимает должность помощника главы Елабужского района. Он курирует вопросы по взаимодействию с религиозными общественными организациями, а также с сельскими поселениями.

В 2015-м Роман Исланов уже возглавлял исполком Елабужского района. Через три года, в 2018-м, стал руководителем исполкома Рыбно-Слободского района. В этом году вновь вернулся на работу в исполком Елабужского района РТ.