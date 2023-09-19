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Глава исполкома Челнов поздравил жену военнослужащего с рождением дочери
Сегодня руководитель исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов навестил супругу участника спецоперации, которая недавно стала мамой. На днях Юлия вернулась из Казани вместе с маленькой Айлин, сообщается в телеграм-канале Автограда.
Дома малышку ждали старшие дети. Отец выполняет боевые задачи в зоне спецоперации. Недавно он прибыл на побывку домой и вновь отправился в зону СВО.
Фарид Салахов отметил, что поддерживать челнинских ребят и их семьи — это уже сложившаяся традиция города, и вручил 100 тыс. рублей на первоочередные нужды.
Семья с большим трепетом относится к новорожденной. За сестренкой помогает присматривать брат Никита и многочисленные родственники.
«Мой муж является участником СВО, находится в зоне боевых действий. Хотела бы выразить благодарность мэру города Наилю Гамбаровичу Магдееву, спасибо за поддержку», — сказала Юлия.
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Фото, видео: телеграм-канал мэрии Челнов.
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