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Глава исполкома Челнов поздравил военнослужащего с рождением третьего ребенка
В семье военнослужащего из Набережных Челнов родился сын, которого назвали Раяном. Поздравить со счастливым событием в жизни семьи в КДМЦ пришел руководитель исполнительного комитета Автограда Фарид Салахов. Об этом чиновник рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Приятно и почетно было подарить родителям 100 тыс. рублей от имени мэра города Наиля Магдеева. В такие моменты действительно чувствуешь себя частью чего-то большего, чувствуешь, что наша сила — в единстве и взаимопомощи. Добро пожаловать в нашу большую, дружную семью», — поздравил молодых родителей Фарид Салахов.
По традиции семье были вручены подарки и 100 тыс. рублей на необходимые нужды.
Малыш стал третьим ребенком в семье. Дома его ждут старшие брат и сестра — Элина и Раниль.
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.
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