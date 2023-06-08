Глава исполкома Челнов поздравил военнослужащего с рождением третьего ребенка

В семье военнослужащего из Набережных Челнов родился сын, которого назвали Раяном. Поздравить со счастливым событием в жизни семьи в КДМЦ пришел руководитель исполнительного комитета Автограда Фарид Салахов. Об этом чиновник рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Приятно и почетно было подарить родителям 100 тыс. рублей от имени мэра города Наиля Магдеева. В такие моменты действительно чувствуешь себя частью чего-то большего, чувствуешь, что наша сила — в единстве и взаимопомощи. Добро пожаловать в нашу большую, дружную семью», — поздравил молодых родителей Фарид Салахов.

По традиции семье были вручены подарки и 100 тыс. рублей на необходимые нужды.

Малыш стал третьим ребенком в семье. Дома его ждут старшие брат и сестра — Элина и Раниль.