Глава исполкома Челнов и мэр Менделеевска стали выпускниками первой Школы мэров

В Москве подвели итоги обучения первого выпуска «Школы мэров». Результатом 8 месяцев обучения стали 157 проектов, которые направлены на оптимизацию управленческих процессов в муниципалитетах и повышение качества жизни граждан. 19 слушателей получили новые назначения, сообщает АНО ДИАЛОГ-регионы.

В первый выпуск Школы мэров вошли два представителя Татарстана – руководитель Исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов, представивший проект оптимизации процесса обеспечения перемещения граждан общественным транспортом, и Глава Менделеевского района республики Радмир Беляев – его проект касался совершенствования процесса подготовки и трудоустройства молодых специалистов в соответствии с потребностью предприятий района.

Программа развития муниципального кадрового управленческого резерва «Школа мэров» была разработана по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и реализована ВШГУ Президентской академии при поддержке Администрации Президента Российской Федерации и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

Началу обучения в Школе мэров предшествовал многоступенчатый отбор, в ходе которого только на уровне глав субъектов Российской Федерации было отобрано 565 кандидатов. Оценивался управленческий стаж, работа на территории муниципального образования, участники отбора проходили личностно-профессиональную диагностику, оценку управленческого потенциала. В результате был зачислен 161 слушатель. Среди них главы муниципалитетов, заместители глав, а также представители региональных органов власти и организаций.