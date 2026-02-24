Глава исполкома Арска покинул пост по собственному желанию
Руководитель исполкома города Арска, центра Арского района Татарстана, Рустам Касимов досрочно покинул должность. Соответствующее решение принял городской Совет, оно опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.
Чиновник отправлен в отставку «по собственному желанию согласно личному заявлению». Его полномочия были прекращены 20 февраля. Подписал документ глава Арского района и города Арска Алмаз Хисамутдинов.
Родившийся 15 января 1973 года Рустам Касимов возглавлял исполком Арска более десяти лет, с октября 2015 года.