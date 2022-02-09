Глава исполкома Альметьевска: «К вечеру четверга должны все дворы убрать от снега»

Перед городскими службами Альметьевска поставлена задача — очистить город от снега за шесть дней. К вечеру четверга все дворы должны быть убраны от снега, подчеркнул руководитель исполкома Альметьевска Айнур Исхаков в прямом эфире в Instagram главы района Тимура Нагуманова.

Он добавил, что с января 2022 года в Альметьевском районе выпало 50 мм осадков при норме 30 мм, что на 60% выше нормы. С 4 февраля удалось расчистить придомовые территории 566 домов из 878. Ежедневно в работах на внутриквартальных территориях задействовано 38 единиц дорожной техники: 22 погрузчика и 10 «КАМАЗов», которые очищают дворы, и шесть автомобильных гидравлических подъемников по сбиву сосулек с крыш.

МУП «ГУАД» организовано свыше 5800 рейсов, за которые на полигон вывезено более 87 тыс. кубометров снега. С 4 февраля организовано 700 рейсов и вывезено 5600 кубометров снега с придомовых территорий. «Вывезено более 87 тыс. кубометров снега — такие объемы набирались только за всю зиму в предыдущие годы. Те управляющие компании, которые заканчивают работу по уборке, начинают параллельно вывоз сразу», — подчеркнул Исхаков.

Мэр Альметьевска Тимур Нагуманов добавил, что в его директ продолжает поступать огромное количество сообщений по уборке снега.

«К сожалению, мы ожидаем новых снегопадов. Синоптики обещают, что в четверг нас опять завалит так, что мало не покажется. Но до этого момента мы должны основной объем работы уже произвести», — поручил мэр.

По словам Нагуманова, эта зима бьет все рекорды прошлых лет по количеству вывезенного снега и осадкам. «Тем не менее мы с этим работаем, и дальше эту работу будем продолжать», — озвучил градоначальник.