Глава исполкома Актанышского района РТ: Ямы залатаем, в следующем году дорогу ждет ремонт

Сегодня на выездном совещании обсудили состояние участка дороги в Актанышском районе Татарстана.

В местных Telegram-каналах появилось видео, на котором заснят участок дороги на выезде из Актаныша на трассу М7. Покрытие, мягко говоря, в ужасном состоянии. Автор видео утверждает, что это – основная дорога и передвигаться по ней невозможно.

Сегодня руководитель исполкома Актанышского района РТ Рустам Ильясов провел выездное совещание на этом участке дороги.

«На автодороге Актаныш – Поисево появился аварийный участок. Трасса М7 Оренбург – Москва проходит через наш район, всего в 37-ми километрах. Для реконструкции трассы через сельское поселение проезжали грузовые автомобили, которые и разрушили дорожное покрытие», – объяснил Рустам Ильясов.

Фото: © «Актаныш-информ»

По словам руководителя исполкома, местные власти направили обращение в соответствующие органы. Как выяснилось, дорога находится в республиканском ведении. «Главтатдортранс» запланировал ремонт данного участка дороги в 2024 году, а в этом году «Татавтодор» заделает ямы.

Стоит отметить, что ремонт и благоустройство дорог стали возможны благодаря республиканским программам, которые были реализованы в последние годы в Татарстане.

Фото: © «Актаныш-информ»

Материал подготовлен при участии «Актаныш-информ».