Ковчег с главой Иоанна Злотоуста и сотни книг: в Казани открыли выставку «Радость Слова»

В Казани открылась православная книжная выставка-форум «Радость Слова». Мероприятие посвящено Дню памяти Собора Казанских святых и организовано Издательским Советом Русской Православной Церкви и Казанской епархией.

Пройдет выставка по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. За два дня в форуме примут участие председатель Издательского Совета митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель Союза писателей России, член палаты попечителей Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия Николай Иванов и другие.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Главная святыня выставки – ковчег с главой святителя Иоанна Златоуста из кафедрального соборного Храма Христа Спасителя города Москвы. После принесения на выставку, ковчег передадут в Казанский собор, где он будет находиться до 17 октября.

В программе мероприятия также презентация книг Святейшего Патриарха Кирилла, конференция с участием митрополита Калужского и Боровского Климента и митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла на тему «Подвижники благочестия на поприще образования» и встречи с протоиереем Олегом Стеняевым.

Основная площадка проведения форума – мультимедийный исторический парк «Россия — моя история». Также мероприятие продолжится в соборе Казанской иконы Божией Матери, где пройдут архиерейские Богослужения.

Ведущий специалист издательского совета РПЦ, куратор выставки, иерей Андрей Степан рассказал, что подобная выставка ранее уже проводилась в Национальной библиотеке Татарстана, когда пост митрополита занимал владыка Феофан.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«В этот раз мероприятие посвящено Собору всех святых и митрополит Кирилл пригласил нас, чтобы усилить этот праздник. Сегодня мы привезли несколько сотен наименований книг, чтобы здесь открыть экспозицию. Все эти книги можно будет приобрести», – рассказал иерей.

Главная задача проекта – не только представить книжные новинки, но и выйти за пределы ограды церкви и с программой просвещения выйти на светские площадки, отметил отец Андрей.

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«Мы хотим донести до людей, которые еще не в лоне церкви, слово просвещения и найти взаимодействие между светским образованием на духовно-нравственной культуре, патриотизме. Сегодня важно в образовательном процессе воспитывать чистое, доброе, светлое будущее. Основная проблема православной культуры в том, что чаще всего все заканчивается на церковной лавке, то есть если книжки выходят в свет, о них мало узнают в светском образе. Вот книга “Не святые святые” потому что ее автор, митрополит Тихон это известный человек, не только в церковных кругах, но и в светском обществе. Поэтому мы стараемся популяризировать книги, не только посредством рекламы, но и приглашать их авторов», – поделился иерей.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Началось сегодняшнее мероприятие с молебна у образа Казанской Богородицы. После чего началась официальная часть открытия выставки. Первым приветственное слово предоставили Митрополиту Казанскому и Татарстанскому Кириллу.

«Мы находимся в таком замечательном месте, где находится вся история России. Она связана с тем, что русские люди искали правду и очень многие наши соотечественники, особенно предыдущего времени, были большими читателями и писателями. Для нас это огромное значение, потому что радость слова входила в душу русского человека. И грамотность, и любовь к чтению являлись неотъемлемой составляющей нашей Родины. Для нас это очень важно, поэтому мы радуемся, что эта выставка дошла сегодня до нашей Казани. Пусть Господь миром и благополучием благословит нашу землю», – рассказал владыка.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Почетный гость митрополит Калужский и Боровский Климент поприветствовал всех и передал благословение Святейшего Патриарха Кирилла.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Он не раз был в этом городе, последний раз был в этом году. Отправляясь сюда, чтобы открыть здесь выставку, он просил передать свое благословение и приветствие, слова поздравления с праздником Собора казанских святых. Он помнит посещение этого города и всем сердцем хранит самые добрые воспоминания от молитвенного общения, от служения здесь, от общения с паствой», – сказал в своем выступлении архиерей.

Выставка будет работать еще один день, закроется она завтра, 17 октября. В этот же день глава Иоанна Златоуста покинет Казань.