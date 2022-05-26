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Спорт
26 мая 2022  17:19
Артур Халилуллов

Глава IIHF Тардиф признал низкий уровень ЧМ по хоккею без России

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Уровень чемпионата мира по хоккею без участия сборной России упал. С этим согласился руководитель Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф. Напомним, что сейчас мировое хоккейное первенство проходит в Финляндии.

«Это верно. Отсутствие такой большой страны не идет на пользу таким крупным турнирам. Вот почему я всегда готов и делаю все для того, чтобы сохранять контакт с федерациями. Хочу поздравить своего друга Владислава Третьяка с днем рождения. Это великий феномен мирового хоккея.

Мы планируем работать в этом плане, оставаться на связи, быть готовыми к тому, что, когда обстоятельства станут лучше, соберем всю хоккейную семью вместе», — приводит слова Тардифа ТАСС.

Ранее IIHF запретила участвовать в чемпионате мира по хоккею национальным командам России и Белоруссии.

#хоккей #чемпионат мира по хоккею #санкции Запада
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