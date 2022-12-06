Глава IATA Уолш: Западу нужно подумать над возобновлением полетов через Россию

Западным странам следует подготовиться к возобновлению рейсов через воздушное пространство России. Об этом заявил гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш, передает РИА Новости.

«Нам нужно подумать об открытии российского воздушного пространства», — сказал он в интервью Telegraph.

Уолш заметил, что запреты на пролеты над Россией и Украиной стали «большой проблемой» для авиакомпаний — из-за этого над Европой увеличилась концентрация самолетов.

Он также напомнил, что Китай недавно ограничил рейсы из-за антикоронавирусной политики, однако может ослабить ограничения в 2023 году. В таком случае у китайских компаний будет преимущество перед, например, British Airways, у которого рейсы могут задерживаться на несколько часов из-за обхода воздушного пространства РФ.

При этом Уолш выразил мнение, что возобновление полетов через Россию не должно произойти до окончания украинского конфликта.

Западные страны прекратили совершать рейсы над территорией России вскоре после начала спецоперации, о которой объявил Президент РФ Владимир Путин 24 февраля. При этом ближневосточные и китайские операторы продолжили использовать российское воздушное пространство.