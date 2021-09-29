Глава и администрация Чистопольского района РТ вакцинировались от гриппа

Глава Чистопольского района РТ Дмитрий Иванов / газета «Чистопольские известия».

Глава Дмитрий Иванов и весь состав администрации Чистопольского района РТ вакцинировались от гриппа. Чтобы привить всех желающих работников муниципалитета, в администрацию приехала мобильная бригада медиков. Об этом пишет газета «Чистопольские известия».

Медики Чистопольской Центральной районной больницы привезли вакцину «Ультрикс Квадри» в специальной термосумке. С собой медработники также захватили все необходимое оборудование для первичного осмотра.

Врач-физиотерапевт Резеда Гумерова рассказала, что мобильная бригада планирует привить от гриппа примерно 40 человек. Перед введением вакцины проводится осмотр, проверяется температура, давление и сатурация. «Также проводим опрос на наличие жалоб, уточняем, когда была сделана прививка от Covid-19, так как интервал между этими двумя вакцинами составляет один месяц», — добавила врач-физиотерапевт.

В первых рядах привился глава Чистопольского района Дмитрий Иванов. Подал пример жителям и руководитель ТОСа №5 Дмитрий Забегаев. Ему 70 лет, после прививки мужчина чувствует себя отлично.

«Делаю эту прививку в течение 10 лет, никаких последствий у меня никогда не было. Грипп подцепить не очень-то и хочется, максимум на что согласен в крайнем случае — это переболеть в легкой форме. Сам себе я уже доказал, что вакцина действует и защищает меня от сезонного заболевания. Мои коллеги, родственники берут пример, а некоторые из них делают прививку даже раньше, чем я», — поделился пенсионер.

Сотрудники муниципалитета отмечают, что выездные медицинские пункты являются удобным форматом для жителей Чистополя. По вопросам записи и проведения вакцинации можно обращаться к врачу-эпидемиологу Чистопольской ЦРБ по телефону 8(84342)5-22-90, в регистратуру поликлиники (8(84342) 5-10-15), а также на горячую линию Чистопольской ЦРБ по телефону 8(84342) 5-07-89.

По данным на 29 сентября прививку от гриппа сделали 8 067 жителей Чистополя, из них 5 500 — дети.