Глава ГЖИ РТ призвал жильцов активнее участвовать в управлении домами

Основной проблемой в сфере ЖКХ остается низкая осведомленность жильцов, в том числе о системе управления многоквартирными домами. Такое мнение в разговоре с «Татар-информом» выразил начальник Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан Александр Тыгин. По его словам, большинство жителей МКД начинают интересоваться вопросами управления домом только при возникновении серьезных проблем.

«По большому счету человек вообще страшно далек от этих проблем, пока не столкнется с ненормальным функционированием системы. Какая-то эмоция возникает, когда перестает работать унитаз, кран, электричество или счет появился. Все работает – классно! Как только перестает работать, у собственника появляется возмущение», – отметил он.

Глава ГЖИ РТ рекомендовал собственникам в первую очередь проверять информацию о своем доме в системе ГИС ЖКХ, а не сразу обращаться в надзорные органы. Он также напомнил, что в 2024 году в Жилинспекцию поступило почти 24 тыс. обращений граждан, что на 34% больше показателей предыдущего года. В первые месяцы 2025 года рост составил 7%, что характерно для отопительного сезона.

Тыгин также напомнил о различиях между формами управления домами. По его словам, профессиональные управляющие компании, имеющие лицензии, обеспечивают наиболее качественное обслуживание, но стоят дороже. ТСЖ он назвал «добрососедской» формой управления, которая подходит для простых домов без сложного оборудования. Худший вариант, по его мнению, – непосредственное управление, когда каждая квартира заключает договоры с ресурсоснабжающими организациями отдельно.

«В систему ГИС ЖКХ в Татарстане внесены почти 18 тыс. «живых» многоквартирных домов. Управляющих компаний в РТ действует порядка 286. Лицензии выданы 353, но у огромного количества из них просто нет жилого фонда. Под управлением УК находятся 15,9 тыс. домов. ТСЖ в республике немногим более тысячи, они управляют 1,6 тыс. домов. Непосредственная форма, согласно ГИС ЖКХ, – это 411 МКД», – напомнил начальник ГЖИ РТ.

Еще 55 домов вообще не имеют определенной формы управления в ГИС ЖКХ, что создает серьезные риски.

Он призвал жильцов активнее участвовать в управлении своими домами, прежде чем принимать решение о смене управляющей организации. «Агитировать за ТСЖ или управляющую компанию я не буду, пусть собственники решают сами. У нас свое мнение сложилось, оно профессиональное, исходя из огромной базы данных, которые у нас есть», – заключил Александр Тыгин.

Подробнее о том, какую форму управления домом лучше выбрать, чтобы в нем был порядок, читайте в материале: «УК штрафуем на 50 тысяч, ТСЖ – на 500 рублей»: Тыгин о двойных стандартах в сфере ЖКХ.