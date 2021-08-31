Глава ГУВ Кабмина РТ поздравил ветеринаров с профессиональным праздником

Начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов поздравил со Всероссийским днем ветеринарного работника всех ветеринарных врачей, фельдшеров, санитаров и ветеринарных инспекторов.

«Ветеринария — столь широкая и многогранная сфера деятельности, что очень трудно в нескольких словах выразить миссию, которую выполняет ветеринар», — заметил глава ведомства.

В связи с этим он обратил внимание на то, что ветврачи и службы надзора вносят большой вклад в биологическую безопасность республики и сохранение стабильной эпизоотической обстановки на ее территории.

Хисамутдинов подчеркнул, что среди российских регионов Республика Татарстан находится на лидирующих позициях по оснащенности ветеринарной службы и выразил огромную благодарность Президенту РТ Рустаму Минниханову, членам Правительства республики и Министерству сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Руководитель управления заметил, что без слаженной и высокопрофессиональной работы специалистов ветеринарных лабораторий, участковых пунктов, объединений и предприятий по изготовлению кормов и лекарственных препаратов для животных достигнуть такого высокого уровня развития ветеринарной сферы было бы невозможно.

«Сегодня перед нами стоят ответственные задачи — обеспечение стабильной ветеринарно-санитарной ситуации в республике, совершенствование системы подготовки кадров, а также дальнейшее развитие науки и практики», — добавил Хисамутдинов.

Глава Управления ветеринарии Кабмина РТ выразил уверенность в том, что, опираясь на опыт предшествующих поколений и богатые традиции российской ветеринарной школы, ветеринары Татарстана справятся со всеми стоящими перед ними задачами.