Глава ГУР Украины Кирилл Буданов* признал, что Киев предпринимал попытки покушения на Президента России Владимира Путина. Однако все они оказались неудачными.

«Они были, но, как видите, тоже пока неудачны», — заявил он изданию Страна.ua.

Комментируя это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что безопасность главы государства поддерживается на необходимом уровне, а угрозы со стороны Киева очевидны. Его слова приводит РИА Новости.



*является лицом, которое внесено Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.