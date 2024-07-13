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Глава ГУР Украины заявил о попытках покушения на Путина
Глава ГУР Украины Кирилл Буданов* признал, что Киев предпринимал попытки покушения на Президента России Владимира Путина. Однако все они оказались неудачными.
«Они были, но, как видите, тоже пока неудачны», — заявил он изданию Страна.ua.
Комментируя это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что безопасность главы государства поддерживается на необходимом уровне, а угрозы со стороны Киева очевидны. Его слова приводит РИА Новости.
*является лицом, которое внесено Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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