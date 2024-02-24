Глава ГУР Украины Буданов* назвал начальника Генштаба ВС РФ Герасимова незаменимым

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на данный момент является для российской стороны незаменимым военачальником. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* в интервью британской газете The Telegraph.

«Я могу констатировать, что среди российского генералитета по состоянию на сегодняшний день как минимум мы не видим для него замены», — подчеркнул шеф украинский разведки.

По мнению Буданова*, дело в том, что Герасимов — один из тех немногих, кто «может заставить других генералов работать». «В этом, на мой взгляд, и заключаются его сила и незаменимость», — пояснил он.

Отдельно глава ГУР упомянул «стратегическую выдержку» начальника Генштаба ВС РФ, приведя ее в пример «серьезных особых черт» российского генерала армии.

Еще в прошлом году предыдущий главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный отозвался о Валерии Герасимове как о сильном и непредсказуемом враге.

*Включен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.