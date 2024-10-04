Глава ГУ МЧС по РТ поздравил коллег и ветеранов с Днем гражданской обороны

Глава МЧС Татарстана Ильдар Гибадуллин поздравил коллег и ветеранов с Днем гражданской обороны.

«Эту дату принято считать началом существования общесоюзной МПВО, преемницей которой стала гражданская оборона СССР, а затем и Российской Федерации», - сказал Гибадуллин

Он отметил, что сегодня гражданская оборона РТ - это не только cистема, включающая материальный, технический и человеческий потенциал для решения различных задач, но и форма участия всего населения страны, органов государственной власти и местного самоуправления в обеспечении обороноспособности и жизнедеятельности государства.

«В этот знаменательный день выражаю огромную признательность ветеранам гражданской обороны, посвятившим свою жизнь делу обеспечения безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Ваш богатый опыт, мудрость, благородные дела и поступки всегда являются для нас вдохновляющей силой. Сердечно поздравляю с Днём гражданской обороны! Желаю крепкого здоровья, оптимизма, силы духа, жизненной энергии и семейного благополучия!», - добавил глава ГУ МЧС России по Татарстану.