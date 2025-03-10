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Общество 10 марта 2025 14:42

Глава Госжилинспекции РТ в прямом эфире ответит на вопросы татарстанцев

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Глава Госжилинспекции РТ в прямом эфире ответит на вопросы татарстанцев
Александр Тыгин
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В среду, 12 марта, в 10.00 начальник Государственной жилищной инспекции РТ Александр Тыгин в прямом эфире ответит на вопросы жителей Татарстана.

Спикер, в частности, расскажет, как часто должны проверяться газовые приборы, чтобы не допустить возникновения аварийных ситуаций, и как проверить правильность начисления платежей за жилищно-коммунальные услуги, а также раскроет сроки начала капитального ремонта в многоквартирных домах.

Эфир будет организован в сообществе Правительства Татарстана в социальной сети «ВКонтакте» при поддержке Центра управления регионом РТ. Вопросы можно задавать уже сейчас под трансляцией во «ВКонтакте».

#тыгин александр #прямой эфир
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