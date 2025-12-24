news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 24 декабря 2025 11:26

Депутат рассказал, когда полностью национализируют имущество врагов РФ в Крыму

Читайте нас в
Телеграм

Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов сообщил, что процесс национализации собственности противников России в регионе будет завершен после полного выполнения всех необходимых процедур. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Крым 24».

Парламентарий отметил, что национализация должна проводиться без ущемления интересов граждан, а также отметил особую аккуратность работы соответствующей комиссии, которая вынуждена сталкиваться с попытками скрыть право собственности владельцами.

«Мы работаем как хирурги – аккуратно и скрупулезно», – рассказал Константинов.

#Крым #республика крым #крым и россия
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Ансат», «метеоры» и новые заводы: выбираем главное промсобытие в Татарстане в 2025 году

«Ансат», «метеоры» и новые заводы: выбираем главное промсобытие в Татарстане в 2025 году

23 декабря 2025
«Успевать и радоваться жизни!»: в «Татмедиа» подвели итоги года и наградили сотрудников

«Успевать и радоваться жизни!»: в «Татмедиа» подвели итоги года и наградили сотрудников

23 декабря 2025