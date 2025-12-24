Депутат рассказал, когда полностью национализируют имущество врагов РФ в Крыму

Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов сообщил, что процесс национализации собственности противников России в регионе будет завершен после полного выполнения всех необходимых процедур. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Крым 24».

Парламентарий отметил, что национализация должна проводиться без ущемления интересов граждан, а также отметил особую аккуратность работы соответствующей комиссии, которая вынуждена сталкиваться с попытками скрыть право собственности владельцами.

«Мы работаем как хирурги – аккуратно и скрупулезно», – рассказал Константинов.