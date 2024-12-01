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Общество 1 декабря 2024 17:10

Глава Госкомитета РТ по туризму расскажет о новогоднем отдыхе в Татарстане

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Глава Госкомитета РТ по туризму расскажет о новогоднем отдыхе в Татарстане
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Завтра, 2 декабря, председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов расскажет в прямом эфире о новогодних каникулах в Татарстане.

Руководитель профильного ведомства объяснит, как туристическая отрасль региона готовится к зимним праздникам, а также ответит на вопросы жителей и гостей республики.

Прямой эфир начнется в 10 часов утра. Выступление будет транслироваться на странице Правительства РТ в социальной сети «ВКонтакте». Желающие могут задавать свои вопросы в комментариях.

#прямой эфир #туризм #Сергей Иванов
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