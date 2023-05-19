На KazanForum рассказали, как узнать о своих корнях через «Госуслуги» и с помощью ИИ

В последние годы в России генеалогические исследования стали более востребованными, люди все чаще интересуются своим происхождением, заявила председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова на полях KazanForum.

По ее словам, рост спроса на восстановление генеалогических данных требует применения искусственного интеллекта.

Фото: © Дарья Сайфиева/ «Татар-информ»

«В России актуальным вопросом является сохранение своей самобытности и истории. Сейчас россияне все больше интересуются своими корнями. Необходимость качественного и быстрого выполнения запросов граждан ставит задачу выявления, описания и систематизации архивных документов с применением новейших технологий», — отметила она.

Габдрахманова рассказала о социальном проекте по изучению родовых связей с применением искусственного интеллекта «Ятке». Проект поможет желающим узнать о своих корнях максимально быстро — получить информацию можно в течение 2-3 часов через «Госуслуги».

На полях KazanForum-2023 прошел Генеалогический форум «Шәҗәрә – иман нигезе». В нем принимают участие представители ведущих музеев РФ, эксперты архивного дела и ученые из Ирана, Афганистана, Узбекистана, Исламской Республики, Таджикистана, Турции.