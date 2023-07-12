Глава Госкомитета по туризму дал советы, как сэкономить часть бюджета на отдыхе

Заранее спланировать свой отдых — это один из способов обеспечить экономию средств. В прямом эфире в студии Центра управления регионом глава Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов поделился советами, как сэкономить часть бюджета во время отдыха на фоне растущих цен.

«Первое, что я предлагаю, это заранее озаботиться своим отдыхом. Если заранее бронируешь авиабилеты, номер в гостинице или любые другие услуги, то это обходится дешевле, чем, допустим, у соседа, который купил всё то же самое накануне. Цена может отличаться в разы», — отметил Иванов.

Во-вторых, в Татарстане хорошо развита сеть пригородных электричек, на которых можно легко добраться до правого или левого берега Волги. «Там есть точки посещения, инфраструктура, средства размещения», — пояснил он.

Кроме того, можно пользоваться информационными ресурсами, мобильными приложениями. Например, бесплатное приложение для туристов Таtarstan Tourist Pass оснащено туристическим гидом, банковским приложением и программой лояльности, которая дает скидки в музеях, ресторанах, кафе и барах. Проект был запущен при поддержке бренда Visit Tatarstan («Центр развития туризма Республики Татарстан») и Государственного комитета Республики Татарстан по туризму.

«Надо пользоваться официальными ресурсами, и тогда у вас будет дешево, качественно и удобно», — заключил Сергей Иванов.