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Глава ГИМС: «Верхняя часть льда на реках Татарстана практически разрушилась»
Заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Юрий Венедиктов прокомментировал обстановку на водных объектах.
«Ледовая обстановка в Республике Татарстан крайне сложная и напряжённая, и она продолжает ухудшаться практически с каждым днем. Прошедшие дожди, яркое теплое солнце, высокая температура воздуха привели к тому, что верхняя часть льда практически разрушилась. Толщина льда резко уменьшилась, особенно в русловой части и составляет от 15 до 20 см», – рассказал Венедиктов.
Он добавил, что у весеннего льда нарушена структура и он чрезвычайно непрочен. Венедиктов обратился к рыбакам с просьбой носить средства безопасности.
«В этот период для каждого рыбака особенно важно иметь пешню, для того, чтобы проверять толщину и структуру льда. Необходимо надеть на себя непромокаемый костюм-поплавок, в нем вы не утонете и не промокнете. Важно также иметь спасательный жилет и веревку, чтобы вовремя оказать помощь своему товарищу, попавшему в беду», – отметил Юрий Венедиктов.
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