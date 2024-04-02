Глава ГИМС: «Верхняя часть льда на реках Татарстана практически разрушилась»

Заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Юрий Венедиктов прокомментировал обстановку на водных объектах.

«Ледовая обстановка в Республике Татарстан крайне сложная и напряжённая, и она продолжает ухудшаться практически с каждым днем. Прошедшие дожди, яркое теплое солнце, высокая температура воздуха привели к тому, что верхняя часть льда практически разрушилась. Толщина льда резко уменьшилась, особенно в русловой части и составляет от 15 до 20 см», – рассказал Венедиктов.

Он добавил, что у весеннего льда нарушена структура и он чрезвычайно непрочен. Венедиктов обратился к рыбакам с просьбой носить средства безопасности.

«В этот период для каждого рыбака особенно важно иметь пешню, для того, чтобы проверять толщину и структуру льда. Необходимо надеть на себя непромокаемый костюм-поплавок, в нем вы не утонете и не промокнете. Важно также иметь спасательный жилет и веревку, чтобы вовремя оказать помощь своему товарищу, попавшему в беду», – отметил Юрий Венедиктов.