Глава Гильдии риелторов РТ назвал причины роста цен на жилье в Казани

Почему в Татарстане, в частности в Казани, подскочили цены на квартиры, сколько сейчас стоит квадратный метр жилья в новостройке или вторичке и как влияют на рынок недвижимости соципотека и пандемия? На эти и другие вопросы в интервью Андрею ответил руководитель Гильдии риелторов РТ Андрей Савельев.

По его словам, самый высокий уровень роста цены на жилье показали в прошлом году. Если раньше изменения цен на недвижимость в Казани были примерно на уровне Самары, Ульяновска и Петрозаводска, то в 2020-м столица РТ вошла в топ-20 по этому показателю. Сейчас она находится в топ-3 российских городов — после Краснодара и Сочи.

Причин такого скачка было несколько. Так, по словам Савельева, сказалось на ценах появление эксроу-счетов и льготная ипотека, которые многократно увеличили спрос на недвижимость.

«Например, однокомнатная квартира на первичном рынке в прошлом году стоила в среднем 2,5 миллиона рублей. Первоначальный взнос, необходимый для того, чтобы взять такую в ипотеку, составляет около 500 тысяч рублей. Материнский капитал — 483 тысячи рублей — теперь дают за первого ребёнка, и его можно использовать как первоначальный взнос. Человеку достаточно иметь наличных средств 50 тысяч и купить квартиру. И все побежали. Вырос спрос, выросли и цены», — объяснил он.

Во-вторых, на людей повлияли пандемия и коронавирусные ограничения. Во время локдауна люди переживали за свои накопления и старались вложить их в недвижимость. В-третьих, интерес к покупке квартир увеличился со снижением ставки по ипотеке.

«Платеж по ипотеке стал лишь немного больше арендной платы. Те, кто снимали квартиру, теперь получили возможность ее приобрести», — сказал Савельев.

Скачок цен на рынке недвижимости повлек за собой увеличение стоимости стройматериалов Так, металл подорожал в три раза, древесина — в два.

«Если бы был единичный случай каждого фактора, роста цен на рынке недвижимости просто не было бы. Но так совпало, что все факторы сразу соединились. В результате получился синергетический эффект, рост цен составил от 20 до 40%», — резюмировал эксперт.

По его данным, стоимость одного квадратного метра в казанских новостройках сейчас составляет от 100 до 140 тыс. рублей, во вторичном жилье — от 80 до 100 тыс. рублей.

Полная версия интервью опубликована на сайте телеканала «Татарстан 24». Телевизионный вариант беседы в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» выйдет в эфир на этом телеканале в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.

Фото: «Татарстан 24»