Глава ГИБДД Татарстана рассказал, на каких трассах увеличивается аварийность

В Татарстане с начала года растет аварийность на федеральных трассах, а также увеличивается число погибших и пострадавших в ДТП, случившихся там. Об этом в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24» начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Рустем Гарипов.

«Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то рост всех трех показателей — аварийность, погибшие и пострадавшие — на федеральных трассах», — заметил глава республиканского ГИБДД.

Ведущий в связи с этим обратил внимание на то, что федеральные трассы находятся «можно сказать, в идеальном состоянии». «<…> скоростной режим, выезд на полосу встречного движения на федеральных трассах дают большую тяжесть при ДТП, и погибших там будет больше», — объяснил соответствующее противоречие Гарипов.

До этого он в ходе беседы констатировал, что «в республике снижается количество ДТП, пострадавших, но, к сожалению, погибших в настоящее время больше на восемь человек — это по сравнению с аналогичным периодом прошлого года». Всего жертвам дорожных аварий с начала года стали 254 человека.